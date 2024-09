Francia-Italia, Spalletti può lanciare Buongiorno dal 1'! Le possibili scelte di formazione

Ultime notizie Serie A - Luciano Spalletti studia un’Italia con un centrocampo quasi tutto nuovo rispetto al disastroso Europeo in Germania. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Venerdì ci attende la Francia e il c.t. pensa a dare una bella lucidata al centrocampo che non ha più Jorginho (scelta tecnica) e Barella (operato al naso):

"In pole ci sono Tonali e Ricci. Con loro, nel 3-5-2, il romanista Pellegrini. Il volto “nuovo” dell’Italia è Tonali che in Germania non è andato perché squalificato, lui è concentrato sulla maglia azzurra che l’ultima volta ha indossato il 9 settembre contro la Macedonia, nell’esordio di Spalletti come c.t.

Le indicazioni di formazione arriveranno nella seduta di oggi, a porte chiuse, e in quella di domani mattina. Davanti a Donnarumma dovrebbero esserci Gatti, Buongiorno e Calafiori, tutti in giallo come gli esterni di centrocampo Cambiaso e Dimarco. In attacco Retegui e uno tra Raspadori, Zaccagni e Kean. Bastoni è recuperato ma probabilmente giocherà contro Israele"