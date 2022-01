"Forza Adam!" Spalletti e squadra si stringono intorno a Ounas: splendido gesto del gruppo azzurro

Napoli calcio - "Forza Adam". E' questo il messaggio più ricorrente in queste ore in casa Napoli dopo le notizie provenienti dall'Algeria. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Spalletti e squadra stanno tempestando di messaggi Ounas per fargli sentire tutta la vicinanza in questo momento non facile.

Problemi cuore Ounas, bel gesto della squadra