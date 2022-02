Ballottaggio Lobotka-Anguissa, Il Mattino: Spalletti ha scelto il compagno di reparto di Fabian contro l'Inter

Notizie Napoli calcio. Frank Anguissa è tornato a Napoli dopo l'esperienza in coppa d'Africa con il suo Camerun (giunto terzo). Il centrocampista è a disposizione di Spalletti per la gara contro l'Inter, giocandosi una maglia con Lobotka. Ecco le ultime de Il Mattino:

Nella sessione di ieri, Zambo Anguissa è stato con il gruppo per l'intera seduta, mostrando una condizione ottimale. Lobotka resta in pole position, sarà lo slovacco autore di prestazioni notevoli nelle ultime settimane a cercare di far girare rapidamente il pallone e guidare la manovra del Napoli dal primo minuto accanto a Fabian Ruiz. Anguissa partirà dalla panchina, pronto a subentrare. Così come sarà in panchina, dopo i problemi riscontrati post-Covid, anche Adam Ounas.