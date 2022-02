Formazione Napoli a Venezia, CorSport: previste due novità nell'undici di Spalletti

Napoli calcio - Quale sarà la formazione del Napoli contro il Venezia? Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, dovrebbero essere due le novità dal primo minuto nell'undici di Luciano Spalletti.

"In difesa e a centrocampo, dicevamo, Spalletti si affiderà in blocco agli uomini già schierati nelle due precedenti: Meret in porta, che dunque è in vantaggio rispetto al collega Ospina; e ancora Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Juan Jesus a recitare da centrali e Mario Rui a sinistra. Linea a quattro fatta, decisa, proprio come la coppia di mediana: Fabian e Lobotka gestiranno la regia e l’interdizione, gli equilibri delicati e le idee. Sette loro più uno, un’altra delle chiavi tattiche fondamentali di questo Napoli: Zielinski agirà al centro del tris di trequartisti, con Politano a destra e Insigne a sinistra, e come di consueto detterà i cambi tattici a seconda dei movimenti. Da centravanti? Osimhen dal primo minuto come non accadeva dal 21 novembre a Milano con l’Inter"