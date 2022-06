Formazione Napoli 2022/23, CorSport: ecco l'undici base di Spalletti. Spunta elenco acquisti e cessioni | GRAFICO

Quale sarà la formazione del Napoli 2022/23? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato un grafico formazione che comprende tutta la rosa azzurra in questo momento a disposizione di Luciano Spalletti. Tra nuovi acquisti, cessioni, riconferme ed obiettivi di mercato, la rosa avrà più di una novità rispetto all'ultima stagione. Si è chiuso un ciclo con gli addii di Insigne, Ghoulam, Ospina e quello sempre più probabile di Mertens.

Formazione Napoli 2022/23

In porta c'è Meret con Sirigu a fargli da vice. In difesa spicca Koulibaly che va verso la riconferma con Olivera titolare a sinistra. In mediana Anguissa e Lobotka al momento partono davanti a Demme e Fabian che sono ufficialmente sul mercato. Sulla trequarti Lozano, Zielinski e Kvaratskhelia ma occhio a Deulofeu ed Elmas. In uscita Petagna e Politano. Manca nel grafico Mertens.

