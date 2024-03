CorSport - Ecco l'undici scelto da Calzona per Inter-Napoli: la decisione su Zielinski. Novità in difesa

Inter-Napoli, Calzona ha già scelto l'undici titolare. L'allenatore degli azzurri si porta dietro soltanto il dubbio legato alle condizioni di Victor Osimhen. Per il resto le sue scelte già sono state fatte. Non ci sono particolari sorprese. La curiosità di giornata è quella legata a Piotr Zielinski il quale sfiderà il suo futuro. Il calciatore polacco, a partire dal primo luglio, sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter.

Probabili formazioni Inter Napoli

Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Calzona ha scelto la seguente formazione. In porta c'è Meret, poi la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani e Olivera. L'uruguaiano rappresenta l'unica novità di formazione in quanto contro il Barcellona era partito dalla panchina essendo Mario Rui titolare.

A centrocampo Anguissa, Lobotka e Traore. Non ci sarà spazio dunque per Piotr Zielinski che resterà in panchina. In attacco Kvaratskhelia, Politano e Raspadori. L'ex Sassuolo giocherà qualora Osimhen alzasse bandiera bianca nel provino che sosterrà questa mattina in hotel.