Folorunsho e Gaetano tornano per restare al Napoli? Ecco l'idea che ha in mente il club

Folorunsho e Gaetano, vedi Napoli e po li rimpiangi scrive questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia quanto questi due calciatori stiano facendo molto bene con le maglie dell'Hellas Verona e del Cagliari. Addirittura Folorunsho si è conquistato anche la convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti. I cartellini dei due centrocampisti sono di proprietà del Napoli che in estate dovrà prendere una decisione.

Folorunsho e Gaetano tornano al Napoli?

Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sia Folorunsho che Gaetano torneranno al Napoli dopo aver terminato il prestito a Verona e Cagliari. Nell'intenzione del club ci sarebbe quella di tenere almeno uno dei due oppure entrambi. Se per Folorunsho ci sarebbe, per caratteristiche tecniche, la concreta possibilità di una permanenza, per Gaetano invece bisogna valutare un po' tutto. A Napoli non ha mai trovato praticamente spazio quando è stato in rosa. Una eventuale riconferma stavolta dovrebbe presupporre una continuità d'utilizzo concreta altrimenti il calciatore potrebbe valutare un addio definitivo per esplodere definitivamente altrove.