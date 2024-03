Floridi difende Lotito e cita De Laurentiis: "Lui si è permesso di cacciare DAZN da Napoli"

Ultime notizie. Oggi sul Corriere della Sera si parla ancora dell'inchiesta dossieraggio che ha travolto il calcio e la politica italiana. La magistratura indaga sulla possibilità che qualcuno stesse cercando di incastrare il presidente FIGC Gravina, col sospetto che qualcuno abbia fatto pressioni sulla Direzione Nazionale Antimafia per indagare su di lui.

Qualcuno ha sospettato anche di Claudio Lotito, presidente della Lazio, visto che tra lui e Gravina non corre buon sangue. A tal proposito, un uomo chiave della vicenda è Emanuele Floridi, 46 anni, manager romano, advisor esperto di comunicazione e diritti televisivi.

Intervistato dal Corriere della Sera, a proposito di Lotito dichiara: "Macché, secondo voi un miliardario come Lotito si mette a fare certi giochetti? Lui non lo pensa proprio, Gravina. Lotito è come Aurelio (De Laurentiis, ndr ) che si è permesso di cacciare Dazn da Napoli...".