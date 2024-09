Flop Vlahovic, CdS - Il caso esplode fragorosamente ieri con il Napoli: scelta forte di Motta

Napoli - Bocciatura pesante per Dusan Vlahovic. Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Vlahovic al buio. No, non è questo il vero Dusan, ancora una volta a secco, ancora una volta poco sereno e quindi non decisivo. Il caso esplode fragorosamente perché lo scontro diretto con il Napoli per il bomber serbo si è chiuso all’intervallo: sostituito al 45’ per scelta tecnica e non per problemi fisici. Una scelta forte, quella di Thiago Motta, che si traduce in una bocciatura pesante, anche perché il sostituto naturale, Arek Milik, è ancora ai box".