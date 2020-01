Flop Gattuso, le pagelle dei quotidiani: "In campo non si è visto nulla di quello che aveva chiesto alla sua squadra"

Ultimissime calcio Napoli - Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani questa mattina in edicola per l'allenatore Rino Gattuso al termine di Napoli-Fiorentina

Gazzetta dello Sport - 5. Non si capisce cosa c'entri Luperto a sinistra. Questa squadra non c'è più e lui non sa risollevarla.

Corriere dello Sport - 4. E’ dentro a una crisi che sembra senza soluzione. Il Napoli non è una squadra, ma se per generosità fosse definita tale sarebbe un squadra a pezzi mentalmente, sbagliata tatticamente, vuota fisicamente e atleticamente.

Il Mattino - 4,5. L’involuzione del suo Napoli è preoccupante. Gli azzurri sono totalmente spuntati e poco incisivi nella metà campo avversaria. Come se non bastasse la difesa balla che è una bellezza. Il processo di crescita sembra essersi bruscamente interrotto. Nemmeno l’ingresso di un regista di ruolo come Demme riesce a migliorare le cose. Se non fosse per due miracoli di Ospina il passivo sarebbe più pesante.

Tuttosport - 5. In campo non si è visto nulla di quello che aveva chiesto alla sua squadra. Addirittura un passo indietro.