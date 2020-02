Fiorentina, Vlahovic: "Sarei felice di prolungare il contratto con la Viola. Esultanza? Dopo il gol al Napoli..."

Ultimissime Napoli - Dusan Vlahovic ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Ho un accordo ancora lungo ma sarei molto felice di allungare il contratto con la Fiorentina. Adoro questa società, questa squadra, questi tifosi. A Firenze è tutto giusto per me. Esultanza? Ho deciso che cambierò visto che ero stato male interpretato anche quando ho segnato contro Napoli ed Inter. Voglio solo ribadire che non ho mai avuto l'intenzione di offendere i tifosi avversari. I tifosi sono la vita per noi calciatori"