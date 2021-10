Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: Spalletti ne cambia quattro rispetto allo Spartak [GRAFICO]

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli.

"Luciano Spalletti rimette a posto il suo Napoli. Contro la Fiorentina, il tecnico ritornerà alla formazione titolare dopo il turnover fatto in Europa League contro lo Spartak Mosca e la prima sconfitta della stagione azzurra. In difesa ritornerà Rrahmani al fianco di Koulibaly, l’indispensabile Anguissa si preoccuperà di dare fisicità al centrocampo. Per quanto riguarda l’attacco, Lozano sarà preferito a Politano nel tridente con Osmhen e Insigne. In panchina ci saranno Demme e Mertens, mentre il rientro di Ghoulam è stato rimandato".