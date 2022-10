Figlia Osimhen, svelato il nome della piccola nata ieri a Napoli!

È nata ieri a Napoli Hailey True Osimhen, primogenita di Victor, il centravanti del Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport:

"Per questo motivo ieri l’attaccante ha avuto il permesso del club e dell’allenatore per saltare la seduta mattutina a Castel Volturno ma oggi dovrebbe già essere presente e lavorare quasi a pieno ritmo in campo. Oggi è passato un mese esatto dall’infortunio subito dal nigeriano durante il primo tempo della partita di Champions contro il Liverpool. Le sue fibre muscolari del bicipite femorale ormai sembrano guarite e, se cominciando a forzare, non ci saranno problemi, Osimhen domani potrebbe partire con i compagni per Cremona. Logicamente partirebbe dalla panchina, ma prima di decidere Luciano Spalletti ne parlerà col giocatore, per capire effettivamente le sue condizioni. Perché nel caso il suo rientro sarebbe rinviato a mercoledì, gara con l’Ajax".