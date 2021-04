Festino Mckennie, Tuttosport: non solo Pirlo, anche i due senatori Buffon e Chiellini su tutte le furie

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta cosa è accaduto in casa Juve subito dopo il festino organizzato da Mckennie: "Andrea Pirlo era il più arrabbiato di tutti, giovedì. Ed era comunque una bella lotta, perché non è che in sede fossero al settimo cielo. Pirlo però ha usato i toni più duri quando ha parlato con la squadra riunita nello spogliatoio della Continassa, unendo la stizza per lo sconsiderato comportamento di Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur Melo alla frustrazione per il momento della squadra. Pirlo era furibondo. Chiellini e Buffon anche. I due hanno accolto positivamente la linea dura scelta dal tecnico e dalla società. Tutta la disponibilità a perdonare, nessuna a condonare".