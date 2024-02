E' stata una domenica con il team manager Santoro, quella passata da Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, con una cena al Ristorante Europa sul porto di Pozzuoli prima di rientrare nella sua abitazione a due passi dalla Montagna Spaccata.

Walter Mazzarri

Mazzarri prova a caricare il gruppo

Il Barça ha anche i suoi problemi ma a Mazzarri importa poco: «Fatelo per voi, non per me», ripeterà ancora una volta alla squadra. Ma l’impressione è che ormai ognuno vada per conto suo. Lo riporta Il Mattino.