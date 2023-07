Repubblica - Faraoni al Napoli, operazione vicina alla chiusura: i dettagli

Calciomercato Napoli - Summit di mercato ieri sera dopo la presentazione della maglia ufficiale del Napoli. Come vi abbiamo documentato su CalcioNapoli24 in esclusiva con i video dei loro arrivi all'hotel Britannique, De Laurentiis e Garcia si sono dati appuntamento per discutere delle prossime mosse del club sul fronte acquisti e cessioni.

Un summit fiume durato due ore a cui hanno presenziato anche Chiavelli e Micheli. L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta come un'operazione in entrata sia vicina alla chiusura:

"Garcia in mattinata era già stato a Castel Volturno, per una riunione operativa con lo staff. Con De Laurentiis il tecnico francese ha parlato di mercato, con almeno un paio di operazioni in entrata non lontane dalla chiusura. La prima minore, con il prestito di Zanoli al Genoa che sbloccherà l’arrivo dal Verona del più esperto terzino destro Faraoni".