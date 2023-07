Summit di mercato De Laurentiis-Garcia! Presenti anche Chiavelli e Micheli, il patron resterà a Napoli | VIDEO CN24

"La maglia con il tricolore sul petto è un simbolo di "Rinascimento", l'inizio di una nuova Era per il Napoli nel Mondo". Aurelio De Laurentiis presenta in conferenza le nuove maglie ufficiali del Napoli per la prossima stagione calcistica. Al fianco del Presidente azzurro, sulla nave da crociera Msc World Europa, c'erano Valentina De Laurentiis, Style Designer della SSC Napoli, Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, Alice Acciarri, General Manager eBay Italia.

In questo momento, però, è in corso un summit tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l'allenatore Rudi Garcia, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli ed il capo del reparto scouting Maurizio Micheli. De Laurentiis passerà la notte al Britannique dopo le prime riflessioni sul mercato e sull’inizio della stagione.