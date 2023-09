Falso il bilancio, cosa rischia il Napoli e le differenze col caso Juve

Notizie Calcio Napoli - Cosa rischia ora il Napoli per il caso Osimhen sul discorso plusvalenze e/o falso in bilancio?

Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, la Procura federale potrebbe deferire di nuovo il Napoli anche per la stessa operazione utilizzando l’istituto della revocazione proprio come è accaduto con Juventus. Questo potrebbe accadere però se la Figc dovesse ricevere atti con nuovi elementi, sconosciuti all’epoca della decisione. Rispetto però ai bianconeri, società quotata in borsa, nella vicenda Napoli-Osimhen non ci sarebbero intercettazioni che hanno fatto invece la differenza sull’altro fronte. L’elemento nuovo, piuttosto, potrebbe essere rappresentato dal contenuto delle deposizioni dei giocatori coinvolti nell’operazione Osimhen.