Fabio Cannavaro: "Osimhen? Altro che cavallo pazzo, è di livello internazionale! Importante che Insigne resti a Napoli, appena vengo in città vorrò vedere Spalletti"

Napoli Calcio -Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli attualmente allenatore, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Che idea si è fatto di Osimhen?

«Fortissimo. Ha qualità non semplici da trovare in un attaccante. E il nigeriano è di assoluto livello internazionale. Tutti pensano sia un cavallo pazzo, invece andate a vedere i suoi gol ed è uno che in area sa fare molto male agli avversari. Con Spalletti sta anche maturando nei movimenti, nei sincronismi di squadra»