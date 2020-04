Gazzetta su Fabian: Gattuso l'ha rigenerato, le statistiche dicono che in Serie A è tra quelli che riconquistano più palloni

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha un contratto ancora lungo con lo spagnolo Fabian, scadrà nel 2023, e nessuna voglia di privarsi di uno dei pilastri del centrocampo, quello che Rino Gattuso ha ridisegnato a tre con Demme vertice basso e lo spagnolo mezzala con Zielinski, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"L’ultimo scorcio di stagione giocata, ha restituito il miglior Fabian, rigenerato da Gattuso che invece lo vuole mezzala destra. E partendo da quella posizione per accentrarsi in zona tiro, lo spagnolo ha realizzato due grandi gol mancini a San Siro con l’Inter, in Coppa Italia e a Brescia in campionato. Non solo gol, però. Ultimamente le statistiche dicono che Ruiz è fra i centrocampisti della Serie A che riconquistano più palloni. Insomma non solo doti offensive, ma capacità di leggere anche le mosse avversarie. Ecco perché è un gioiello intoccabile per il Napoli"