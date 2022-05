Calciomercato Napoli, su Fabian anche Real Madrid e Barcellona: la strategia dei due club spagnoli

Ultime calciomercato Napoli. Fabian Ruiz è arrivato ad un bivio: rinnovo con il Napoli o cessione. Il centrocampista spagnolo è in scadenza nel 2023 ed è difficile pensare che De Laurentiis voglia confermarlo per un altro anno per poi perderlo a parametro zero.

Fabian calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli, su Fabian Real Madrid e Barcellona

Per questo motivo su Fabian hanno messo gli occhi diversi top club, tra cui le big di Spagna (dove lui vorrebbe tornare). Il centrocampista iberico non è mai uscito dai radar di Real Madrid e Barcellona, ed ora le condizioni economiche sembrerebbero essere favorevoli per un nuovo assalto al giocatore del Napoli. Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno: