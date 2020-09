F1, il francese Gasly: "Amo l’Italia da quando sono bambino, ho visitato Napoli! Ho trascorso spesso le vacanze al sud, mi piace l’atmosfera familiare che si respira"

Ultime calcio Napoli – Domani al via del GP d'Italia di Formula 1 ci sarà anche un pilota milanese. Seppure solo di adozione. E’ Pierre Gasly, 24 anni, francese di Rouen in forza alla AlphaTauri che ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Come mai ha scelto Milano, il nuovo quartiere sorto tra Garibaldi e la stazione Centrale come tana?

«Amo l’Italia da quando sono bambino, ho trascorso tanto tempo qui per via del kart e ho imparato ad apprezzare il vostro stile di vita, le vostre città. Ho visitato Roma, che è qualcosa di incredibile, Napoli, ho trascorso spesso le vacanze al sud. Mi piace l’atmosfera familiare che si respira, la gente passionale. Mi diverte la vostra carica emotiva e ho sempre desiderato venire a vivere da voi»

Milano ha anche due celebri squadre: Milan e Inter. Ha preferenze?

«Troppo presto per questa domanda (ride). Per via della pandemia, non ho ancora avuto la chance di andare a San Siro ma ci andrò appena possibile. Mi piace il calcio e conosco qualche calciatore del Milan»