Everton-Ancelotti, CorSport: conferma per il figlio Davide nello staff, ma il vice sarà un altro

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sullo staff che Ancelotti potrebbe avere all'Everton: "Dopo un giro a Londra e uno a Monaco di Baviera, a salutare qualche vecchio amico, ieri mattina Carletto è arrivato nel Merseyside per valutare proposta e progetti del club inglese, attualmente quintultimo in Premier e reduce dalla bufera dell’esonero del portoghese Marco Silva: a volerlo fortemente per rilanciare la squadra sono stati sia Farhad Moshiri, il proprietario, sia Bill Kenwright, il presidente. Tutti convinti che fosse lui, più di Arteta e Moyes, l’uomo giusto su cui puntare. Nel suo staff dovrebbero entrare come a Napoli il figlio Davide e il genero Mino Fulco, entrambi ancora in città – fisicamente -, ma il vice dovrebbe essere lo scozzese Duncan Ferguson, manager ad interim dopo il licenziamento di Silva e soprattutto gloria dell’Everton. Da centravanti. A proposito: Ancelotti in rosa troverà l’ex juventino Kean".