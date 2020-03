Repubblica - Europei, quasi certamente si giocheranno nell'estate del 2021! Spunta l'ipotesi invernale

La Serie A naviga nell'incertezza più totale. I club sperano di tornare a giocare entro il 9 maggio giocando praticamente ogni tre giorni, terminando così il campionato prima del 30 giugno. Un limite che potrebbe essere valicato qualora la UEFA proprogasse la scandeza dei contratti dei giocatori di circa dieci giorni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de la Repubblica ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Europei 2020 2021 o in autunno? Il calendario è pieno. Gli Europei quasi certamente si giocheranno nell’estate del 2021, anche se esiste una ipotesi di giocarlo il prossimo inverno. La prima idea impone lo slittamento di Nations League (che potrebbe però essere ridotta), del nuovo Mondiale per club Fifa, dell’Europeo Under 21 e dell’Europeo femminile. Invece il progetto invernale sovraccaricherebbe ulteriormente un calendario già fitto".