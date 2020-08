Europa League, Napoli in prima fascia nel sorteggio di Atene e favoriti. Il Mattino: il pericolo arriva dalle inglesi

Ultime calcio Napoli - Il Napoli sarà tra le principali favorite al successo finale della prossima edizione di Europa League. Terminata l’avventura in Champions, gli azzurri, grazie al 18° posto nella classifica del Ranking Uefa saranno inseriti nella prima fascia delle teste di serie nel sorteggio dei gironi eliminatori che si terrà nella inusuale sede di Atene il prossimo 2 ottobre.

Europa League

Come riporta Il Mattino:

"Le squadre che parteciperanno ai gironi di qualificazione di Europa League, disputati i tre turni preliminari ed i play off, saranno 48, e saranno suddivise nel sorteggio in quattro fasce ognuna composta da 12 formazioni. Davanti al Napoli nel Ranking Uefa al momento, con le final eight di Champions ed Europa League ancora in corso, ci sono solo l’Arsenal, vincitrice della FA Cup, il Tottenham, che come il Milan dovrà però partire dal secondo turno preliminare in programma in gara unica il 17 Settembre, e la Roma. Il Napoli ha inoltre l’invidiabile merito di essere l’unica squadra italiana che negli ultimi undici anni è stata sempre presente in Europa. Tra le altre avversarie del Napoli da segnalare nella prossima edizione di Europa League, già ammesse di diritto ai gironi di qualificazione, le spagnole Villarreal e Real Sociedad, le tedesche Bayer Leverkusen e Hoffenheim, gli inglesi del Leicester, oltre all’Arsenal, le francesi Nizza e Lille e gli olandesidel Feyenoord. È già stato stilato dall’Uefa il calendario delle sei partite in programma dei gironi. Si giocherà il giovedì alle 19 e alle 21. La prima giornata è fissata per il prossimo 22 ottobre. Si giocherà poi il 29 ottobre, il 5 ed il 26 novembre, mentre le ultime due giornate del girone di qualificazione, sono programmate per il 3 e 10 dicembre 2020".