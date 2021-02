Euro 2021, novità in vista: si potrebbe giocare interamente nel Regno Unito!

Ultimissime notizie. Gli Europei 2020 di calcio inizialmente rimandati al 2021 potrebbero giocarsi nel Regno Unito: la notizia è riportata oggi sul quotidiano Il Mattino di Napoli. Inizialmente previsti l'anno scorso, gli Europei sono stati spostati al 2021 per via della pandemia, ma adesso potrebbe cambiare anche la sede della competizione. Infatti, gli Europei sarebbero dovuti essere itineranti, giocati in tutta Europa, con la città di Roma che avrebbe ospitato la gara inaugurale, due garee del girone e una dei quarti. Invece le cose stanno cambiando e alla fine gli Europei potrebbero giocarsi tutti in UK.

Euro 2021 nel Regno Unito

A Nyon da tempo monitora la situazione. I primi di aprile è in programma il summit e in quell'occasione verrà presa una decisione. Decisivi saranno i vaccini e la possibilità di poter aprire al pubblico. Da Londra hanno fatto pervenire un programma che a Nyon stanno studiando con interesse. Diversi i punti di forza della proposta. In primis, il piano vaccinale che prosegue a ritmo serrato e entro il 31 luglio potrebbe aver raggiunto tutta la popolazione adulta con almeno la prima dose, come comunicato ieri dal governo. Questo darebbe il via libera alla presenza dei tifosi. Ma il dossier è vincente anche dal punto di vista sportivo. Nel Regno Unito ci sono stadi e centri sportivi dove poter ospitare tutte le nazionali senza il minimo problema. La Uefa richiede degli standard molto elevati. Requisiti che quasi tutti gli stadi inglesi posseggono. Nessun problema nemmeno per le 24 Nazionali che potrebbero disporre di centri sportivi all'avanguardia.