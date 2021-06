Euro 2020 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia Giovanni Di Lorenzo: "Le prime due partite hanno detto che è molto cresciuto in sicurezza mentale e anche attitudini difensive, per reggere bene e con continuità entrambe le fasi. Buona l’intesa con Berardi. Ma soprattutto che la sinergia in fase offensiva con Berardi è nata in modo spontaneo e consente all’esterno del Sassuolo libertà di movimenti (largo-stretto) e di scelte (cross o rientro al tiro sul sinistro)"