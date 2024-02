Esonero Mazzarri, ADL non è convinto e prende tempo: oggi sarà a Castel Volturno

De Laurentiis non lo molla, ha blindato Mazzarri per 72 ore. Conosce le sue difficoltà con lo spogliatoio, comprende le sue amnesie, ha capito che è un momento complicato e continua, per questo, i suoi colloqui con il tecnico, con alcuni giocatori, coi dirigenti, con il capitano Di Lorenzo. Il presidente del Napoli non vorrebbe esonerare adesso il tecnico, ad appena 14 giornate dalla fine del campionato, dopo aver già rimosso Garcia a novembre. Difficilmente lo farà.

Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis prende tempo sull'esonero di Mazzarri

Come riporta Il Mattino, se anche contro il Barça, mercoledì sera, il Napoli desse ancora pessima prova di sé, De Laurentiis potrebbe valutare decisioni drastiche, forse anche senza aspettare Cagliari-Napoli di domenica prossima. Il Presidente sarà di nuovo presente in queste ore a Castel Volturno: ha ribadito a tutti che sarebbe stata una follia mandare via Mazzarri a tre giorni dal Barcellona. Intanto, dopo averlo accarezzato, ha respinto l’idea di un altro ritiro.