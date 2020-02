Esclusione Allan, CdS: Gattuso getta via la maschera del conformismo e proietta il Napoli nel futuro

Notizie Napoli calcio. Ieri Gattuso ha alzato i toni in conferenza stampa, annunciando la mancata convocazione di Allan per scarso impegno negli ultimi allenamenti. Questa l'analisi del Corriere dello Sport sulla scelta del tecnico partenopeo:

"È scaduto il tempo e ora che si va incontro al futuro, bisogna costruirselo: a sessantasei giorni di distanza dall’insediamento, da quell’istante in cui - fatalmente - sembra di essere immersi in una immensa luna di miele, Rino Gattuso strappa via la maschera, esce dal conformismo, pure quello dialettico, e proietta il Napoli nel futuro, che comincia a Cagliari ma poi s’allunga sino a maggio. E stavolta ringhia, ma per davvero, affinché s’avverta nell’aria il timbro d’una voce possente, che non fa sconti, neanche a se stesso, e che suggerisce a modo suo quale sia l’orizzonte da inseguire".