Esame farsa Suarez-Juve, Il Fatto Quotidiano: il giudice dell’udienza preliminare dispone la perizia delle intercettazioni agli atti

Serie A - Come si legge sul Fatto Quotidiano, ieri c'è stata l'udienza preliminare per l'esame truffa sostenuto da Luis Suarez a Perugia: "Il gup Natalia Giubile, nell’ambito dell’udienza preliminare che ha preso il via oggi, ha disposto la perizia di tutte le intercettazioni messe agli atti, sia quelle ambientali che di quelle telefoniche. Si è trattato quindi di un’udienza tecnica, durata poco più di 20 minuti e rinviata al 12 ottobre, quando verrà nominato il perito. A chiedere la “perizia trascrittiva” è stata la stessa Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, che coordina le indagini dei sostituti Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, d’accordo con i difensori degli imputati, che sono: l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’allora direttrice del Centro di certificazioni linguistiche Stefania Spina, l’ex direttore generale Simone Olivieri e l’avvocato Maria Cesarina Turco”