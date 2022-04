Errori arbitrali a favore dell'Inter, spunta il lungo dossier

L'edizione odierna dI TuttoSport riporta un dossier di errori arbitrali a favore dell'Inter che hanno creato numerose polemiche in casa Milan in ottica lotta scudetto:



"Il dossier è lungo e dettagliato. E spiega perfettamente la frase di Pioli su quello che dovrebbe accadere di qui alla fine del campionato perché i conti arbitrali tornino. Nello specificoo, a casa Milan ritengono che i nerazzurri abbiano ottenuto favori determinanti nella vittoria per 2-1 sul Sassuolo (sull’1-0 per gli emiliani, Handanovic, pur cercando di evitarlo, abbatte invece Defrel lanciato da solo a rete), in quella per 2-0 a Empoli (sullo 0-0 D’Ambrosio commette fallo su Bajrami, in area, senza che arbitro e var intervengano), nel 3-2 sul Napoli (Dzeko, già ammonito, non viene ammonito e, di conseguenza espulso, pur fermando con la mano una ripartenza dei partenopei), nella vittoria per 2-1 sul Venezia (il pareggio di Barella, dopo lo 0-1 dei veneti è viziato da un fallo di Dzeko su Modolo, una sbracciata che procura all’avversario un bel bernoccolo, ma sul quale il Var non poteva intervenire perché il Venezia per un attimo aveva riacquistato il possesso palla), nell’1-1 di Torino (l’errore più clamoroso di tutto il campionato: il fallo di Ranocchia su Belotti , solo davanti ad Handanovic) e infine nella vittoria a Torino contro la Juventus (manca un rigore ai bianconeri per fallo di Bastoni su Zakaria sulla linea e non fuori, come invece decidono al Var). Questo per quanto riguarda il campionato".

"Ma il Milan è rimasto scottato anche in Coppa Italia: all’andata, per via di una trattenuta di Skriniar su Giroud a inizio ripresa, e al ritorno, per il famoso fuorigioco cervellotico di Bennacer , sul quale il Var non aveva l’obbligo di intervenire.Tutte situazioni che il Milan non ha ancora digerito. E che ritiene discriminanti in un arrivo in volata come quello che ci apprestiamo a vivere".

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli