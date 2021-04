"Errore gigantesco, un mix di superficialità e supponenza": disastro Maksimovic, pagelle horror per il difensore

Napoli - Prestazione davvero disastrosa di Nikola Maksimovic contro il Crotone. Ecco le pagelle dei quotidiani per il centrale serbo:

Gazzetta - 4,5. Messias gli soffia il pallone, come ad un principiante, e va in rete.

Corriere dello Sport - 4,5. L’errore che per poco non sfigura la partita è gigantesco.

Tuttosport - 5. Regala a Messiah il 3-3.

Il Mattino - 4. Si prende un sonnellino, anche piuttosto profondo, sul gol di Simy: da soli il nigeriano e Ounas in occasione del 2-1 del Crotone. Difficile trovare gli aggettivi per descrivere la follia nel controllo che regala a Messias per il pareggio calabrese, che è sintesi perfetta di superficialità e supponenza. Imperdonabile.