L'Equipe - Il Napoli di Rudi Garcia sarà più verticale rispetto a quello di Spalletti

Notizie calcio. L'esordio di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli è atteso con curiosità anche dai colleghi francesi, vogliosi di vedere all'opera il loro connazionale alla guida del club campione d'Italia.

Ecco quanto si legge oggi su L'Equipe in merito al Napoli di Garcia:

Dopo un mese lontano da Napoli per allenamenti precampionato nelle dolci valli italiane, prima in Trentino e poi in Abruzzo, l’ex tecnico del Lione ha lasciato il segno, ha osservato i suoi giocatori e i primi segnali visti nelle amichevoli mostrano una squadra forse più verticale di quella di Spalletti.