"Entra con il turbo nelle gambe e la rabbia in corpo", Politano lascia il segno con il Legia: le pagelle

Napoli calcio - L'ingresso di Politano in Napoli-Legia è stato decisivo. L'attaccante ha lasciato il segno servendo l'assist a Insigne e firmando poi il definitivo 3-0. Ecco le pagelle dei quotidiani.

Gazzetta 7. Si cala subito nel match, suo l'assist a Insigne. E un gran sinistro per il 3-0.

Tuttosport 7. Entra con il turbo nelle gambe e la rabbia in corpo. Il 3-0 porta la sua firma ed è un gol fortemente cercato.

Corriere dello Sport 7. Il tempo di entrare, respirare un po’ d’aria fresca e il cervello si attiva: preciso e perfetto, l’assist per Lorenzo-gol. Addirittura al millimetro, il sinistro a giro del tris.