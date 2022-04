Empoli-Napoli, si salvano solo due azzurri secondo Il Mattino

Dries Mertens e Lorenzo Insigne, le uniche luci del Napoli a Empoli secondo l'edizione odierna de Il Mattino.

"Gli unici sprazzi di sereno in un pomeriggio da incubo al Castellani, Dries e Lorenzo sono stati gli unici a salvarsi e non soltanto per i gol ma più in generale per la prestazione positiva in un pomeriggio da dimenticare per tutti gli altri azzurri. Mertens è il più amato dai tifosi che lo hanno applaudito a lungo anche a Empoli nel momento in cui è uscito dal campo.

Lorenzo è uscito sul 2-2 e due minuti dopo Pinamonti ha firmato la terza rete. Una delusione enorme per il capitano che aveva lasciato lunedì scorso il Maradona in lacrime dopo il pareggio contro la Roma e che a fine stagione darà l'addio cominciando poi la nuova avventura nella Mls con il Toronto"