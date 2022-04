Empoli-Napoli, pagelle da incubo per Meret: "Un errore così è difficile da perdonare"

Calcio Napoli - Alex Meret peggiore in campo contro l'Empoli. Le pagelle dei quotidiani inchiodano il portiere dopo la clamorosa papera commessa al Castellani. Un errore grave che pesa come un macigno sul giudizio della prova dell'ex Spal. Di seguito i voti dei quotidiani.

Gazzetta - 4. Già sull'1-2 non è impeccabile, ma l'errore sul pareggio è clamoroso. E anche sul terzo gol forse potrebbe chiudere l'uscita. Giornata da incubo. Ora conta solo rialzare la testa

Corriere dello Sport - 4. Regala la palla e il gol a Pinamonti ritardando incomprensibilmente il rinvio. Se avesse visto cosa aveva fatto proprio Pinamonti con Terracciano a Firenze, avrebbe evitato. Un errore così è difficile da perdonare. Incerto anche sul 3-2.

Il Mattino 4 - Un eroe tragico che precipita in un abisso fantozziano. Un disastro su Pinamonti che gli dà fastidio conoscendo il suo punto debole. Cosa gli passi per la testa è complicato da dire: è una papera colossale che manda completamente in tilt la squadra. Prima non aveva fatto male. Ma è una rovina