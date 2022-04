Empoli-Napoli, Mertens unico a salvarsi nelle pagelle: "Il suo gol è bello ma ha pure una colpa"

Calcio Napoli - Dries Mertens è l'unico a salvarsi nelle pagelle Empoli-Napoli. Il belga è l'ultimo ad arrendersi segnando anche inizialmente la rete illusoria dello 0-1. Di seguito le pagelle.

Gazzetta - 6,5. Per la prima volta schierato con Osimhen all'avvio. Prova a lanciarlo in tutti i modi e alla fine riesce a far gol in proprio. Suo anche l'assist. Si propone come cerniera fra centrocampo e attacco.

Corriere dello Sport - 6. Il suo gol è bello ma ha pure una colpa: illude il Napoli

Il Mattino 6,5 - Timing perfetto sul cross di Lozano: è il suo gol, beffando Zurkowski. C'è tutto il furore del belga. E' l'unico dei suoi a capire subito cosa c'è da fare. Verticalizza appena può e si capisce che la chiave di tutto: ha palla e si accende la luce. Non è un caso che appena esce lui, c'è la caduta a picco