Napoli Calcio - Tandem Mertens-Osimhen dal primo minuto: come svela il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, resta forte questa suggestione per Empoli-Napoli.

Empoli-Napoli, Mertens e Osimhen insieme?

Senza Stanislav Lobotka, intanto, è probabile che il Napoli inizi col 4-2-3-1 ma potrebbe esserci ancora una chance per Zielinski sulla trequarti. I due bomber non hanno mai giocato insieme dall'inizio in questo campionato e difficilmente lo faranno domani in Toscana. Tuttavia, la suggestione esiste eccome per Spalletti.