Empoli-Napoli in bilico, Repubblica - Minaccia ultras: rischio stadio Maradona chiuso e divieto alle trasferte!

Ultime notizie SSC Napoli - "Con ulteriori incidenti settori chiusi allo stadio e divieto alle trasferte", a scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica che dopo Napoli-Palermo racconta la situazione. Al momento, sono stati arrestati 3 palermitani e il club azzurro è stato punito con 20 mila euro di mula per il folle lancio di petardi. Il quotidiano oggi in edicola lancia l'allarme:

"Arriva il Monza e allo stadio Maradona domani sera è previsto un nuovo pienone: 50 mila appassionati sugli spalti. Ma Fuorigrotta è sotto osservazione. Il motivo sono gli incidenti accaduti giovedì sera durante Napoli-Palermo, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il lancio di bombe carta e fumogeni tra gli ultras del Palermo (tre di loro sono stati arrestati prima della partita per possesso di materiale pirotecnico, Daspo per loro di 4 anni) e quelli del Napoli - avvenuti nell’intervallo con calcio d’inizio differito di oltre 5’ - sono costati al club di De Laurentiis 20 mila euro di multa. Nessuna chiusura di un settore (la diffida è per il campionato), ma intanto saranno intensificati i controlli per evitare l’introduzione all’interno dell’impianto di materiale pirotecnico.

Ma con l’Empoli il rischio di un viaggio vietato c’è: di sicuro quanto accaduto con il Palermo non ha aiutato. I rapporti tra i rispettivi ultras sono esplosi a causa dei gemellaggi incrociati: i napoletani con i catanesi, i palermitani con i romanisti. Da qui la tensione che si è registrata allo stadio Maradona. Si attende la riunione dell’Osservatorio per capire cosa deciderà in vista della gara del Castellani, in calendario domenica 20 ottobre alle 12.30, subito dopo la sosta. In teoria sarebbero disponibili circa 4 mila tagliandi. C’è grande attesa per questo match soprattutto per i tanti tifosi provenienti dal centro Nord, tutti pronti ad acquistare il biglietto".