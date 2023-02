CorSport - Napoli di una bellezza schiacciante! Un dato testimonia la superiorità della squadra di Spalletti

Notizie Napoli calcio - Il Napoli vince per 2-0 anche al Castellani ed inanella l'ottava vittoria consecutiva in campionato, proseguendo un cammino record che ha riportato momentaneamente la squadra di Spalletti a +18 dal secondo posto dell'Inter.

Napoli, c'è un dato schiacciante

Anche contro l'Empoli gli azzurri hanno dominato la scena risultando, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, di una "bellezza schiacciante". Il quotidiano, inoltre, sottolinea anche un dato che conferma ancora di più la forza e la mentalità di questo Napoli: l’undicesimo successo in trasferta è arrivato anche con una mezz’ora in inferiorità numerica (espulsione di Mario Rui), anestetizzata prendendosi il pallone e tenendolo per sé in quel 54% di possesso che all’Empoli concede complessivamente due tiri nello specchio.