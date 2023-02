CorSera - Superiorità Napoli imbarazzante anche in dieci uomini: nessuno come gli azzurri in Europa

Notizie Napoli calcio - Continua a volare il Napoli di Spalletti sempre più in fuga Scudetto dopo l'ennesimo successo stagionale ottenuto ieri al Castellani di Empoli.

Anche l'edizione odierna del Corriere della Sera, in vendita in edicola, ha tributato il giusto applaso al Napoli di Spalletti dopo l'ennesimo successo:

"Anche in 10, per la prima volta in stagione, la superiorità del Napoli è imbarazzante. Spalletti, come un consumato direttore d’orchestra, gestisce la sua banda alla perfezione: c’è il gioco, c’è l’anima, c’è la voglia di andare oltre ogni limite. E chi entra non fa rimpiangere chi esce, come Elmas, decisivo dietro la punta. Una squadra feroce, quasi imbattibile, con numeri da record".