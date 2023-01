Emozioni al Maradona, il nipote di Ciro Esposito in campo con il Napoli: il racconto

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a cosa è accaduto ieri al Maradona durante Napoli-Cremonese:

"È entrato in campo ieri sera sul prato dello stadio Diego Armando Maradona insieme ai calciatori di Napoli e Cremonese. Ciro Esposito, nipotino e omonimo del tifoso napoletano ucciso nel 2014 dall’ultrà romanista Daniele De Santis prima della finale di Coppa Italia giocata all’Olimpico di Roma contro la Fiorentina, è stato tra i bambini che hanno accompagnato i calciatori delle due squadre all’ingresso in campo, indossando la maglia grigiorossa della Cremonese. Il piccolo, che a ottobre scorso ha compiuto 4 anni, è figlio del fratello di Ciro Esposito, Pasquale, il quale alla nascita gli ha dato il nome dello zio che non ha mai conosciuto. A dare la notizia è l’associazione onlus «Ciro Vive», nata per volontà di Antonella Leardi e Giovanni Esposito, genitori di Ciro. Proprio in nome di Ciro avevano detto di aver agito i teppisti che la scorsa domenica avevano causato gli scontri sull’autostrada A1 nei pressi di Arezzo con altri teppisti romanisti. Cosa che è stata subito smentita dalla mamma di Ciro Esposito che ha fermamente condannato gli incidenti dicendo di non voler più vedere violenza giustificata con il nome del figlio. La scelta di far entrare in campo il nipote di Ciro Esposito è un altro messaggio di pace che la famiglia vuole diffondere"