Emergenza difesa per il Napoli, si valuta l'acquisto di un quinto centrale: la situazione

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito all'emergenza in difesa per il Napoli. Anche contro il Real Madrid si prevede una coppia di centrali obbligata:

"Oggi la coppia centrale di difesa Ostigard-Natan è di fatto obbligata, è probabile che venga schierata anche nella sfida contro il Real Madrid perché il recupero di Rrahmani per la sfida di martedì sera è sempre più complicato. Il Napoli sta valutando l’acquisto di un quinto difensore centrale sul mercato di gennaio, il reparto scouting sta studiando vari profili".