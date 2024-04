Emergenza difesa Napoli, sabato in campo da titolari due azzurri che erano spariti

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla gara Empoli-Napoli in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Castellani di Empoli:

"Calzona vuole dare un senso alla sua missione sulla panchina del Napoli e da ieri deve fare i conti anche con l’emergenza, per le squalifiche in difesa di Rrahmani e Mario Rui. A Empoli il reparto arretrato azzurro potrebbe essere rivoluzionato, visto che sono ancora in infermeria pure Juan Jesus e Olivera. Si profila dunque il rientro tra i titolari di Natan e Mazzocchi, due giocatori che hanno avuto un minutaggio bassissimo dopo l’arrivo del nuovo tecnico, che ha preferito finora aggrapparsi alla vecchia guardia".