"Dov'è finito Elmas?", CorSport si interroga: l'uomo ovunque di Spalletti è stato dimenticato da Garcia

Notizie calcio. Eljif Elmas è stato utilizzato con il contagocce da Rudi Garcia in questa prima parte di stagione: l'assenza del macedone, titolare aggiunto l'anno scorso con Spalletti, ha fatto sorgere più di un dubbio.

Della situazione di Elmas ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Dov’è finito Elmas? L’uomo ovunque (esterno di destra e di sinistra, mezzala, trequartista, con Spalletti pure falso nueve) sta seduto - faticosamente, nervosamente - al fianco di Garcia, anzi più in là, che l’ha dimenticato, tranne nei 131' (131) in cui l’ha utilizzato. Quello delle 47 presenze, dei sei gol, dei tre assist può fare anche l’Anguissa, se Garcia non penserà a Cajuste.