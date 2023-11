Il Mattino - Elmas mente: altro che stesso Napoli, subito gol da polli e giocato male sprecando l'impossibile

«Questo non è il nuovo Napoli ma lo stesso di Spalletti». Così Elif Elmas, carta a sorpresa nel derby di Salerno e ieri tenuto in panchina tutta la partita da Rudi Garcia, aveva parlato prima di Napoli Union. Niente di più falso alla luce della prestazione di ieri sera come scrive Il Mattino. I campioni d'Italia hanno giocato poco e male, subendo un gol da polli e sprecando l'impossibile negli ultimi venti metri. Altro che stesso Napoli della passata stagione: raramente si sono viste tanta paura e tanta imprecisione al momento di concludere.