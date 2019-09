Elmas già napoletano, CorSport: ha già scelto dove andare ad abitare, legame forte con Maksimovic

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Eljif Elmas si sta inserendo molto bene a Napoli. Ecco dove andrà ad abitare:

"L’esperienza napoletana, comunque, è partita con il piede giusto. Con un dettaglio importante da aggiustare al più presto: l’apprendimento dell’italiano. Le lezioni non mancano e lui migliorerà in fretta, questo è certo, ma per il momento qualche problema di comunicazione non è mancato (dialoga più che altro in inglese). La casa, invece, è cosa fatta: occuperà l’abitazione di Rog. E anche il gruppo lo ha accolto alla grande: Maksimovic, il suo anfitrione. Presto si trasferiranno a Napoli anche i genitori, a cui è legatissimo: magari già la prossima settimana, così da vederlo debuttare al San Paolo. Meglio se da titolare".