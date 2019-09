Elmas come Gattuso? Spunta un episodio in Turchia, ecco perchè i tifosi del Fenerbahce lo seguono anche nell'esperienza a Napoli

Per conoscere meglio chi è Eljif «Ringhio» Elmas dobbiamo riavvolgere il nastro e tornare indietro al 14 aprile scorso, e lo fa l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Allo stadio Saracoglu di Istanbul si gioca il derby più sentito di Turchia e uno dei più importanti al mondo. I tifosi del Fenerbahce chiedono solo di battere il nemico storico, il Galatasaray. Quando mancano 20’ alla fine per il Fenerbahce aleggia l’onta di una sconfitta interna nel derby che non capita da 20 anni. Anche se Elmas ha soli 19 anni e non tanta esperienza, il macedone guida la riscossa dei suoi in 10 e quando dalla sinistra crossa Dirar, Eljif si catapulta all’altezza del dischetto dell’area di rigore con fiuto da centravanti e di destro scaraventa sotto la traversa il pallone dell’1-1. Poi sfoga la sua gioia con una corsa lungo tutto il campo a raccogliere l’abbraccio ideale dei tifosi, che da quel momento lo tengono nel loro cuore e lo seguono con affetto anche nella sua esperienza napoletana. Quel «Ringhio» alla Gattuso se l’è meritato"