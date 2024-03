"Io sto qui". La verità sull'esultanza di Kvara e cosa filtra sul rinnovo con il Napoli: la situazione

Il gol di Kvaratskhelia contro la Juve ha regalato non solo la gioia ai tifosi del Napoli ma anche un messaggio mediatico piuttosto forte. L'esultanza del calciatore georgiano sotto la Curva in delirio è stata eloquente. Un segnale chiaro verso tutte quelle voci che sono circolate negli ultimi mesi che volevano Khvicha fare i capricci per un contratto ancora non adeguato economicamente.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport in merito all'esultanza di Kvaratskhelia nella rete messa a segno contro la Juventus:

"Stessa porta di un anno fa, stesso boato. Stavolta cambia l’esultanza, e non è un dato poco rilevante. Khvicha è corso sotto la Curva B, per prendersi l’abbraccio del suo popolo in estasi. E ha allargato le braccia, facendo un gesto che può sembrare semplice ma che invece è un carico di speranza per il mondo napoletano. Kvaratskhelia esulta alla Ronaldo, con due mani: «io sto qui» sembra dire.

Del rinnovo si parlerà a fine stagione ma De Laurentiis farà il possibile per accontentare Khvicha, oggi tra i meno pagati delle big di Serie A nonostante ne sia l’Mvp in carica. Ma i soldi non fanno la felicità, si dice. E Kvara una gioia come lo scudetto a Napoli non pensava mai di poterla trovare così presto".