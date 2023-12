Effetto Osimhen, Gazzetta: con lui in campo il Napoli segna mezzo gol in più a partita

Notizie calcio. Ben 56 giorni dopo ecco Victor Osimhen: il centravanti nigeriano è pronto ed in Napoli-Inter tornerà a prendersi la maglia da titolare. Quasi due mesi di assenza, con le apparizioni a Bergamo e Madrid a fare da apripista per il tanto atteso ritorno.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport circa l'impatto che ha Osimhen in fase offensiva con il Napoli:

Se gli azzurri possono contare sul proprio realizzatore principale, viaggiano ad una media di poco superiore ai 2 centri a partita (25 in 12 incontri); senza invece il rapporto cala a 1,5 (9 in 6 gare). Inoltre, la suggestione di non aver mai segnato all’Inter, giunto alla quarta stagione in Italia, si è comprensibilmente addensata nella sua mente.